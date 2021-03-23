Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Тьяго Алькантара надеется, что «Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов

10:25
Теги:

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником команды стал «Реал».

«Победить в этом турнире всегда очень сложно. Когда ты берешь этот титул, то не имеет значения, с какой командой ты это делаешь. Лига чемпионов – это кульминация года.

Мы получили противостояние, к которому с огромным уважением относится весь мир, это четвертьфинал Лиги чемпионов, а мы хотим сыграть во всех матчах турнира. Добраться до финала. Это чудесная жеребьевка, мы сыграем с фантастической командой. Мы относимся к «Реалу» с должным уважением», - рассказал AS Алькантара.

19 марта, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинала ЛЧ. Матчи «Ливерпуля» и «Реала» состоятся 6 и 14 апреля, начало обеих встреч — в 22.00 по московскому времени. В полуфинале победитель встретится с лучшим из пары «Порту» — «Челси».

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/03/22/videos/1616440314_228675.html?m1=cG9ydGFkYV9wb3J0YWRh&m2=QUNUVUFMSURBRA%3D%3D&m3=MQ%3D%3D&m4=dmlkZW8%3D&m5=MjI%3D

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...