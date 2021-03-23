Тьяго Алькантара надеется, что «Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов
Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником команды стал «Реал».
«Победить в этом турнире всегда очень сложно. Когда ты берешь этот титул, то не имеет значения, с какой командой ты это делаешь. Лига чемпионов – это кульминация года.
Мы получили противостояние, к которому с огромным уважением относится весь мир, это четвертьфинал Лиги чемпионов, а мы хотим сыграть во всех матчах турнира. Добраться до финала. Это чудесная жеребьевка, мы сыграем с фантастической командой. Мы относимся к «Реалу» с должным уважением», - рассказал AS Алькантара.
19 марта, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинала ЛЧ. Матчи «Ливерпуля» и «Реала» состоятся 6 и 14 апреля, начало обеих встреч — в 22.00 по московскому времени. В полуфинале победитель встретится с лучшим из пары «Порту» — «Челси».
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/03/22/videos/1616440314_228675.html?m1=cG9ydGFkYV9wb3J0YWRh&m2=QUNUVUFMSURBRA%3D%3D&m3=MQ%3D%3D&m4=dmlkZW8%3D&m5=MjI%3D
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