Тьяго Алькантара надеется, что «Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником команды стал «Реал».

«Победить в этом турнире всегда очень сложно. Когда ты берешь этот титул, то не имеет значения, с какой командой ты это делаешь. Лига чемпионов – это кульминация года.

Мы получили противостояние, к которому с огромным уважением относится весь мир, это четвертьфинал Лиги чемпионов, а мы хотим сыграть во всех матчах турнира. Добраться до финала. Это чудесная жеребьевка, мы сыграем с фантастической командой. Мы относимся к «Реалу» с должным уважением», - рассказал AS Алькантара.

19 марта, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинала ЛЧ. Матчи «Ливерпуля» и «Реала» состоятся 6 и 14 апреля, начало обеих встреч — в 22.00 по московскому времени. В полуфинале победитель встретится с лучшим из пары «Порту» — «Челси».