Тухель: «Нужно было забивать третий гол. Странное ощущение»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал ничью с «Реалом» (2:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы начали очень хорошо и могли повести в счете уже с первой минуты. Затем мы перестали придерживаться нашего плана на игру. Пропустили гол, и ситуация осложнилась. Во втором тайме стало лучше, мы проявили больше решимости. Мы вели со счетом 2:1 и все равно имели много моментов — нужно было забивать третий гол. Странное ощущение. Они превратили два момента в два гола. Теперь ситуация предельно ясна. Победа в Мадриде и выход на «Уэмбли». Для меня это противостояние все еще с шансами 50 на 50. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.

Ответная игра состоится через неделю, 8 мая, в Мадриде. Начало — 22.00 по московскому времени.