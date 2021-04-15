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«Боруссия» Д — «Манчестер Сити»: пенальти назначен правильно, Эмре Джан сыграл рукой

14:02
Скриншот эфира «Матч! Футбол 1». Скриншот эфира «Матч! Футбол 1». Скриншот эфира «Матч! Футбол 1». Скриншот эфира «Матч! Футбол 1».
Скриншот эфира «Матч! Футбол 1».
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На 52-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» (Дортмунд) — «Манчестер Сити» (1:2) испанский арбитр Карлос дель Серро Гранде принял верное решение, наказав хозяев поля 11-метровым ударом за игру рукой Эмре Джана.

Левая рука футболиста находилась в неестественном положении. Была попытка сначала сыграть в мяч головой, но, скорее, можно говорить о касании мяча, а не об игре в него.

Скриншот эфира "Матч! Футбол 1".
Скриншот эфира «Матч! Футбол 1».

Действия Эмре Джана долго оценивали видеоассистенты Хуан Мартинес Мунуэра и Хесус Хиль Мансано. После проверки они не стали вмешиваться в действия судьи, поддержав его.

Скриншот эфира "Матч! Футбол 1".
Скриншот эфира «Матч! Футбол 1».
Скриншот эфира "Матч! Футбол 1".
Скриншот эфира «Матч! Футбол 1».

Похожий момент случился 14 октября 2019 года в матче сборных Франции и Турции (1:1), когда в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с левой рукой Мериха Демирала. Феликс Брих пенальти не назначил. По мнению УЕФА, это ошибка судьи.

(Александр Бобров)

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