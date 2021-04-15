На 52-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» (Дортмунд) — «Манчестер Сити» (1:2) испанский арбитр Карлос дель Серро Гранде принял верное решение, наказав хозяев поля 11-метровым ударом за игру рукой Эмре Джана.

Левая рука футболиста находилась в неестественном положении. Была попытка сначала сыграть в мяч головой, но, скорее, можно говорить о касании мяча, а не об игре в него.

Скриншот эфира «Матч! Футбол 1».

Действия Эмре Джана долго оценивали видеоассистенты Хуан Мартинес Мунуэра и Хесус Хиль Мансано. После проверки они не стали вмешиваться в действия судьи, поддержав его.

Скриншот эфира «Матч! Футбол 1».

Скриншот эфира «Матч! Футбол 1».

Похожий момент случился 14 октября 2019 года в матче сборных Франции и Турции (1:1), когда в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с левой рукой Мериха Демирала. Феликс Брих пенальти не назначил. По мнению УЕФА, это ошибка судьи.

(Александр Бобров)