Хеведес: «Бавария» провела несколько по-настоящему хороших отрезков и порой доминировала в игре с «Реалом»

Бывший защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес прокомментировал ничью между «Баварией» и «Реалом» (2:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Бавария» провела несколько по-настоящему хороших отрезков и порой доминировала в игре. Итоговый результат, пожалуй, справедлив, поскольку и «Реал» временами действовал сверхостро», — цитирует пресс-служба УЕФА Хеведеса.

Ответная игра состоится через неделю, 8 мая, в Мадриде. Начало — 22.00 по московскому времени.