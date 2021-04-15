Зидан в решающих матчах спокоен как танк. А Клоппу не хватило полного «Энфилда»

Обозреватель «СЭ» — об ответном четвертьфинале «Ливерпуль» — «Реал».

Мне очень хотелось, чтобы «Ливерпуль» забил — и как можно быстрее. Дистанция в один мяч от прохода в полуфинал придала бы этой и без того классной игре совсем другой нерв, когда от каждого эпизода тебя подбрасывает в кресле.

Но в самом начале Салах запорол момент, какие в 90 процентах случаев кладет не глядя, потом Куртуа вытащил из-под перекладины — и бельгиец словно увеличился в размерах, как Лев Яшин, который с определенного момента карьеры казался форвардам соперников огромным.

«Ливерпуль» играл хорошо, бешеную активность развил на своем фланге Александр-Арнольд, который даже шведой вырезал точнейшие кроссы, — но не хватало и этого, потому что: а) в таких матчах надо брать свои шансы, которых много не бывает, и делать это как можно быстрее; б) «Реал», несмотря на все это давление, был хладнокровен и невозмутим; в) как же не хватало хозяевам энергетики полного «Энфилда»!

Стадион был, а то, что делает его единственным и неповторимым, то, что не раз и не два в пограничных ситуациях сметало даже самых крутых соперников, — отсутствовало. И думалось: когда же уже наконец вернется нормальная жизнь и нормальный футбол. С людьми не только на поле, но и на трибунах.

У «Ливерпуля» была еще ударная концовка первого тайма, когда на нормальном «Энфилде» он бы наверняка дожал. Но Салах, Фирмину и Ко не поддержали очередного порыва правофлангового Трента, а оборона «Реала» прогнулась, но не порвалась. Забить в том отрезке, в раздевалочку, было последним настоящим шансом «Ливерпуля».

За перерыв Зидан подкрутил все гайки, и второй тайм уже был другим. Не знаю, как у вас, а у меня за вторые 45 минут ни секунды не было ощущения, что сливочных вот-вот накроет с головой. Спокойно и без нервяка играла даже дублирующая пара центральных защитников Начо — Милитао. Вообще, большой парадокс, что у обеих команд на поле не было ни одного из четырех (!) основных центральных защитников, а матч закончился со счетом 0:0.

Все справедливо говорят о редком умении Зидана-тренера играть важнейшие матчи и управлять в них командой. В такие минуты он спокоен как танк. Это, пожалуй, главнейшая фишка Зизу в тренерской роли. Но нельзя ведь тут сводить все к одному Зинедину. Я подсчитал, сколько сезонов в совокупности сыграли за «Реал» Модрич, Кроос и Бензема. 28! Им-то отчего с таким мегаопытом мандражировать?

Будь на поле еще и Серхио Рамос, сложились бы вообще нереальные 44 сезона на четверых. Но вполне хватило и того, что есть. Этот костяк знающих все в футболе ветеранов, который гармонично сочетается с молодой энергией Винисиуса, злостью и цепкостью Каземиру, универсализмом Начо и Лукаса Васкеса, классом Куртуа, и обеспечивает этот самый баланс, который подпитывает спокойствие Зидана.

«Реал» на этом этапе сезона в принципе стабильнее и сильнее «Ливерпуля», и двухматчевое противостояние это доказало. Матч на «Энфилде» был хорош и не заслуживал отсутствия голов; думаю, ни один человек, который ценит в футболе саму игру, а не только голы, не скажет, что ему было скучно. Но закончилось все предсказуемо.

И по делу. Хотя забей Салах в самом начале...

Но мы за то и любим футбол, что от этих вечных «а если бы» разыгрывается воображение. И потому всегда в разговорах об игре будет звучать эта бессмысленная вроде бы конструкция. Ведь в футболе, как и в жизни, нам так часто хочется, чтобы все было иначе. И грезится, что могло быть.

Но «Ливерпулю» и всем, кто за него болеет, нужно смириться с неизбежностью. И сделать это будет довольно легко, потому что свои минуты славы команда Клоппа уже получила: в ЛЧ — в позапрошлом году, в АПЛ — в прошлом. После такого сезончик и отдохнуть можно.

Куда обиднее бывает тем, кто упустил все свои главные шансы. Сборной Голландии на чемпионатах мира, «Атлетико», «Байеру», «Валенсии» в Лиге чемпионов, «Ротору» в чемпионате России 90-х...

Из тех, кто добирался до полуфинала, Зидан с Гвардиолой свои вершины в ЛЧ уже покорили, и не по разу. Они знают, каково там. Так что пусть это Почеттино и Тухеля заботит — тем более после проигранных в последние два года Клоппу и Флику финалов. Может, кстати, как раз этого голода во вторник Флику, а вчера Клоппу и не хватило?

Но ведь Зидану, когда «Реал» брал Лигу трижды подряд, хватало же. Не удивлюсь, если и сейчас хватит.

Пытаюсь определиться с симпатиями на последних стадиях — и не могу. С одной стороны — гениальный режиссер-постановщик игры Гвардиола. Со второй — великий Зидан, к которому я всегда по-особому буду относиться, помня его игру. С третьей и четвертой — еще не побеждавшие, хотя и доходившие до финалов Почеттино и Тухель, из которых в чисто футбольном плане мне куда интереснее первый...

И четыре клуба, каждый из которых любит щегольнуть своими деньгами. Причем у трех из них, за исключением классиков из «Реала», владельцы из других стран. Такое время.

А вы за кого?