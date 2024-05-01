Анчелотти объяснил, почему заменил Беллингема в матче с «Баварией»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему делал замены в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:2).

«Кроос хорошо играл на протяжении всего матча. У Джуда [Беллингема] были небольшие судороги, поэтому, когда я делал замены, я искал свежие силы. Нужно было что-то менять, и у нас были ресурсы на скамейке запасных, которые я хотел использовать. Сейчас мы находимся в отличном положении в чемпионате Испании и в этом полуфинале тоже — теперь мы должны отдать все силы, чтобы попасть на «Уэмбли», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

Ответная игра состоится через неделю, 8 мая, в Мадриде. Начало — 22.00 по московскому времени.