Нойер — о ничьей с «Реалом»: «Бавария» хотела бы победить и заслуживала этого»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал ничью с «Реалом» (2:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«У нас была мощная поддержка. Это напомнило мне финал против «Челси». Конечно, мы хотели бы победить и заслуживали этого. Теперь все решится на следующей неделе. Хорошо, что все еще в наших руках. Мы хотим выйти в финал на «Уэмбли», — приводит слова Нойера сайт «Баварии».

Ответный матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 8 мая в Мадриде. Начало — в 22.00 по московскому времени.