Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 09:59

Нойер — о ничьей с «Реалом»: «Бавария» хотела бы победить и заслуживала этого»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал ничью с «Реалом» (2:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«У нас была мощная поддержка. Это напомнило мне финал против «Челси». Конечно, мы хотели бы победить и заслуживали этого. Теперь все решится на следующей неделе. Хорошо, что все еще в наших руках. Мы хотим выйти в финал на «Уэмбли», — приводит слова Нойера сайт «Баварии».

Ответный матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 8 мая в Мадриде. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Мануэль Нойер
ФК Бавария
ФК Реал
1
0
Читайте также
Биография Ирины Родниной: жизнь и спортивная карьера трехкратной олимпийской чемпионки и депутата
Daily Mail: «Спартак» проявляет интерес к тренеру «Вест Хэма» Мойесу
Небензя раскритиковал проект резолюции ГА ООН по Сребренице
Слишковича не хотят видеть главным, в клуб может вернуться ещё один бывший. Что происходит в «Спартаке»
Доктор назвала картофель наиболее вредным овощем
Минюст США объявил о признании жителем Нью-Йорка вины в передаче технологий для БПЛА
Популярное видео
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
Материалы сюжета: Лига чемпионов, полуфиналы: кто сыграет за кубок в Лондоне?
«Боруссия» — «ПСЖ»: на каком канале и сайте смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Кроос отдал великую голевую в Лиге чемпионов. В 34 он проводит один из лучших сезонов в карьере
«Боруссия» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
«Боруссия» — «ПСЖ»: во сколько начало трансляции матча Лиги чемпионов
«Бавария» впервые за 28 лет начала с домашней ничьей 2:2 двухматчевое противостояние в еврокубках
Мусиала: «Бавария» неплохо оборонялась, но «Реал» умеет создавать это «нечто» в таких ситуациях»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Боруссия» — «ПСЖ»: во сколько начало трансляции матча Лиги чемпионов

«Боруссия» — «ПСЖ»: на каком канале и сайте смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости