Родриго: «Раз уж «Реал» не мог победить, то мы были полны решимости не проиграть»

Нападающий «Реала» Родриго прокомментировал ничью с «Баварией» (2:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Раз уж мы не могли победить, то были полны решимости не проиграть. Учитывая все, произошедшее сегодня, ничья — хороший результат. Мы Лигу чемпионов знаем — мы привыкли к таким матчам. Верю, что зачастую команды думают, что дожимают нас, и именно тогда мы наиболее опасны. Шел отрезок матча, в котором мы действительны не были хороши, но тут — раз, и мы сравняли счет.

Первый наш гол был забит благодаря волшебному пасу Тони Крооса. Все мы постоянно говорим ему о том, что не надо ограничивать свою карьеру следующим сезоном, а продолжать играть и в дальнейшем. Он неподдельный маэстро, обладающий талантом притягивать внимание людей к своей игре, и всем нам нравится с ним играть», — цитирует пресс-служба УЕФА Родриго.

Ответная игра состоится через неделю, 8 мая, в Мадриде. Начало — 22.00 по московскому времени.