«Боруссия» дома в Дортмунде (Германия) примет «ПСЖ» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов 1 мая, в среду. Встреча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» начнется в 22.00 по московскому времени.

На сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ» в 21.40 мск начнется бесплатная видеотрансляция игры «Боруссия» — «ПСЖ». Поединок Лиги чемпионов также покажут по подписке на телеканале «Матч Премьер» с 21.45 по московскому времени.

«СЭ» будет вести текстовую онлайн-трансляцию самых важных событий первого полуфинального противостояния «Боруссия» — «ПСЖ».

Ответная игра 1/2 финала ЛЧ между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 7 мая в Париже. Встреча на стадионе «Парк де Пренс» начнется в 22.00 мск.

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