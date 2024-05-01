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«Боруссия» — «ПСЖ»: на каком канале и сайте смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Боруссия» примет «ПСЖ» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Боруссии» Марко Ройс.
Марко Ройс.
Фото Reuters

«Боруссия» дома в Дортмунде (Германия) примет «ПСЖ» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов 1 мая, в среду. Встреча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» начнется в 22.00 по московскому времени.

На сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ» в 21.40 мск начнется бесплатная видеотрансляция игры «Боруссия» — «ПСЖ». Поединок Лиги чемпионов также покажут по подписке на телеканале «Матч Премьер» с 21.45 по московскому времени.

«СЭ» будет вести текстовую онлайн-трансляцию самых важных событий первого полуфинального противостояния «Боруссия» — «ПСЖ».

Ответная игра 1/2 финала ЛЧ между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 7 мая в Париже. Встреча на стадионе «Парк де Пренс» начнется в 22.00 мск.

Лига чемпионов: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр плей-офф, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Джуд Беллингем. Лига чемпионов, 1/2 финала: расписание матчей, где смотреть трансляции и сетка плей-офф
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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