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Криштиану Роналду был номинирован на «Золотой мяч» 18-й раз подряд

Иван Шитик
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду попал в число номинантом на «Золотой мяч» — 2022.

37-летний португалец попал в список претендентов на главный индивидуальный приз в мировом футболе 18-й раз подряд.

Впервые португалец был номинирован на «Золотой мяч» в 2005 году. Роналду является 5-кратным обладателем «Золотого мяча».

Отметим, что рекордсмен по этому показателю, семикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси впервые с 2005 года не был включен в число претендентов на приз.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
ФК Манчестер Юнайтед
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