Криштиану Роналду был номинирован на «Золотой мяч» 18-й раз подряд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду попал в число номинантом на «Золотой мяч» — 2022.

37-летний португалец попал в список претендентов на главный индивидуальный приз в мировом футболе 18-й раз подряд.

Впервые португалец был номинирован на «Золотой мяч» в 2005 году. Роналду является 5-кратным обладателем «Золотого мяча».

Отметим, что рекордсмен по этому показателю, семикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси впервые с 2005 года не был включен в число претендентов на приз.