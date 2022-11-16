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Роберто Мартинес считает, что Куртуа заслужил «Золотой мяч»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес считает, что вратарь Тибо Куртуа заслужил «Золотой мяч».

«Куртуа стал первым на моей памяти вратарем, который сыграл столь важную роль в победе своей команды в Лиге чемпионов. Я считаю, что Тибо заслужил «Золотой мяч». Такого не случалось с 70-х годов, но уровень Куртуа в Лиге чемпионов говорит о многом», — цитирует Мартинеса AS.

Ранее «Золотой мяч», будучи вратарем, получал советский голкипер Лев Яшин в 1963 году. Это был единственный случай за всю историю существования престижной награды.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Бельгии сыграет в группе с Канадой, Марокко и Хорватией. В первом матче бельгийцы встретятся со сборной Канады 23 ноября в 22.00 мск.

Лев Яшин
Тибо Куртуа
Сборная Бельгии по футболу
Роберто Мартинес
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