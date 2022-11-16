Роберто Мартинес считает, что Куртуа заслужил «Золотой мяч»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес считает, что вратарь Тибо Куртуа заслужил «Золотой мяч».

«Куртуа стал первым на моей памяти вратарем, который сыграл столь важную роль в победе своей команды в Лиге чемпионов. Я считаю, что Тибо заслужил «Золотой мяч». Такого не случалось с 70-х годов, но уровень Куртуа в Лиге чемпионов говорит о многом», — цитирует Мартинеса AS.

Ранее «Золотой мяч», будучи вратарем, получал советский голкипер Лев Яшин в 1963 году. Это был единственный случай за всю историю существования престижной награды.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Бельгии сыграет в группе с Канадой, Марокко и Хорватией. В первом матче бельгийцы встретятся со сборной Канады 23 ноября в 22.00 мск.