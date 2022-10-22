Бензема заявил, что не представлял завершение карьеры без «Золотого мяча»
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поделился эмоциями от получения «Золотого мяча».
«Что я чувствую, когда смотрю на «Золотой мяч»? Радость, гордость, у меня много воспоминаний, на ум приходит много избитых фраз. Ни в одном виде спорта нет более прекрасной индивидуальной награды. Прежде всего название: «Золотой мяч». Это что-то иное, великолепное, полностью золотое, верх красоты. И это нельзя купить. Он мой, и я пошел и взял его сам. Это безумие. Это просто должно было случиться. Это то, что представляет мою жизнь, мою карьеру, мою историю. Я не мог представить, что прекращу играть в футбол, не выиграв его. Я должен был пойти и забрать его. Я хотел этого и делал все, что мог, чтобы получить его, но это не было навязчивой идеей, тем, что сводило меня с ума. Я должен был понять, как это сделать, я должен был подобраться ближе, и я должен был получить его», — приводит слова Бензема Get French Football News.
Он также заявил, что если у тебя есть «Золотой мяч», то ты вошел в историю своего спорта. По его словам, он играет в футбол, чтобы оставить что-то после себя, даже если это будут просто действия или эмоции.
34-летний игрок в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров. В составе мадридского клуба футболист играет с 2009 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1