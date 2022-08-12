Месси не попал в номинацию на «Золотой мяч» впервые с 2005 года

Журнал France Football представил 30 номинантов на «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона. Среди них не оказалось нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

Аргентинец впервые с 2005 года не попал в итоговый список номинантов.

Месси является 7-кратным обладателем «Золотого мяча». Форвард является действующим обладателем приза лучшему игроку сезона в мире.

В прошедшем сезоне нападающий забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач в 34 матчах за парижан во всех турнирах.