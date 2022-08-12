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Месси не попал в номинацию на «Золотой мяч» впервые с 2005 года

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Лионель Месси.
Фото Reuters

Журнал France Football представил 30 номинантов на «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона. Среди них не оказалось нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

Аргентинец впервые с 2005 года не попал в итоговый список номинантов.

Месси является 7-кратным обладателем «Золотого мяча». Форвард является действующим обладателем приза лучшему игроку сезона в мире.

В прошедшем сезоне нападающий забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач в 34 матчах за парижан во всех турнирах.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Лорьян 1 1 0 0 1-0 3
5
 Ланс 1 1 0 0 3-2 3
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 Марсель 1 1 0 0 4-1 3
7
 Монако 1 1 0 0 2-1 3
8
 Лилль 1 1 0 0 4-1 3
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 Тулуза 1 0 1 0 1-1 1
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 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
11
 Нант 1 0 1 0 0-0 1
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 Осер 1 0 0 1 1-4 0
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 Ренн 1 0 0 1 0-1 0
16
 Клермон Фут 1 0 0 1 0-5 0
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18
 Труа 1 0 0 1 2-3 0
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Лилль

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Лионель Месси

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П
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