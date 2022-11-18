Майкл Оуэн считает, что Фоден способен выиграть «Золотой мяч»

Экс-нападающий «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн оценил перспективы хавбека «Манчестер Сити» Фила Фодена.

«Я являюсь поклонником таланта Фила. Это невероятный футболист. Если в Англии и есть футболист, способный выиграть «Золотой мяч», то это Фоден», — цитирует Оуэна пресс-служба PFA.

В текущем сезоне 22-летний англичанин сыграл за «горожан» 20 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Трансферная стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 110 миллионов евро. Действующее соглашение с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2027 года.