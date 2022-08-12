Криштиану Роналду и Бензема попали в число номинантов на «Золотой мяч», Месси нет в списке

Журнал France Football 12 августа объявил 30 номинантов на «Золотой мяч» — 2022, который вручается лучшему футболисту календарного года.

Список номинантов

Трент Александр-Арнолд (Англия, «Ливерпуль»)

Карми Бензема (Испания, «Реал»)

Жоау Канселу (Португалия, «Манчестер Сити»)

Каземиру (Бразилия, «Реал»)

Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»)

Криштиану Роналду (Португалия, «Манчестер Юнайтед»)

Кевин де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»)

Луис Диас (Колумбия, «Порту» / «Ливерпуль»)

Фабиньо (Бразилия, «Ливерпуль»)

Фил Фоден (Англия, «Манчестер Сити»)

Эрлин Холанн (Норвегия, «Боруссия» Дортмунд / «Манчестер Сити»)

Себастьян Аллер (Кот-д'Ивуар, «Аякс» / «Боруссия» Дортмунд)

Харри Кейн (Англия, «Тоттенхэм)

Джошуа Киммих (Германия, «Бавария»)

Рафаэл Леау (Португалия, «Реал»)

Роберт Левандовски (Польша, «Бавария» / «Барселона»)

Майк Меньян (Франция, «Милан)

Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль» / «Бавария»)

Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»)

Лука Модрия (Хорватия, «Реал)

Кристофер Нкунку (Франция, «Лейпциг»)

Дарвин Нуньес (Уругвай, «Бенфика» / «Ливерпуль»)

Антони Рюдигер (Германия, «Челси» / «Реал»)

Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»)

Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити»)

Сон Хын Мин (Корея, «Тоттенхэм»)

Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»)

Винисиус (Бразилия, «Реал»)

Душан Влахович (Сербия, «Фиорентина» / «Ювентус»)

В шорт-лист претендентов на награду впервые с 2005 года не попал Лионель Месси, который семь раз становился обладателем «Золотого мяча». При этом аргентинец стал обладателем награды в прошлом году.