Милик не согласен с результатами голосования за «Золотой мяч»

Форвард сборной Польши и «Ювентуса» Аркадиуш Милик рассказал, что думает о месте Роберта Левандовски в голосовании за «Золотой мяч». Поляк занял четвертое место.

«Какая разница, четвертый или пятый? Но есть вещи, с которыми я категорически не согласен. Например, восьмое место Винисиуса. Но не станем раздувать эту тему. Награду заслуженно получил Бензема, поздравляю Карима», — цитирует Милика Lequipe.

В прошлом сезоне Винисиус был одним из лидеров «Реала». Вместе с командой бразилец стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.