Косторная о предложении руки и сердца от Куницы: «Шок и радость. Впала в небольшой ступор, но не плакала»

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала «СЭ» о предложении руки и сердца от Георгия Куницы.

— Как именно Гоша сделал предложение? — спросила Алену колумнист «СЭ», трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина.

— Красиво — на воздушном шаре.

— Ожидала этого? Сразу сказала «да»?

— Я стала подозревать что-то, когда Гоша начал убегать от меня, чтобы я в его сумку не залезла. Раньше телефон всегда в нее клала, а тут спросила, зачем он ее взял. «Да» ответила сразу, так как давно поняла, что это тот самый человек и точно не передумаю.

— Какими стали твои первые эмоции?

— Шок и радость. Впала в небольшой ступор, но не плакала.

Куница и Косторная занимаются в группе тренера Сергея Рослякова, в следующем сезоне дуэт собирается дебютировать на соревновательном льду.