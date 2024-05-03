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Сегодня, 16:10

Малинин убежден, что в будущем сможет приземлить пятерной прыжок

Алина Савинова
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Илья Малинин.
Фото Global Look Press

Американский фигурист Илья Малинин рассказал, что его мотивирует на достижение новых высот в спорте.

«Мне помогает мотивировать себя постоянное стремление раздвинуть границы. Я хочу сделать этот вид спорта более известным и привлечь к нему различную аудиторию. Показать пределы фигурного катания и показать, сколько упорного труда люди в него вкладывают», — приводит The Guardian слова Малинина.

Спортсмен считает, что в будущем сможет исполнить прыжок в пять и более оборотов.

«20-30 лет назад люди говорили, что тройной аксель невозможен. Теперь фигуристы с легкостью делают четыре оборота в воздухе, а я стал первым, кто сделал четыре с половиной. На данный момент это кажется пределом, но я действительно думаю, что смогу приземлить пятерной прыжок или даже больше», — добавил он.

Малинин в 2024 году стал чемпионом мира в одиночном катании. 19-летний спортсмен набрал 333,76 балла по сумме двух прокатов. В произвольной программе он сделал 6 четверных прыжков, получил 227,79 балла и установил новый мировой рекорд.

Также Малинин является победителем финала «Гран-при» (2023) и двукратным чемпионом США (2023, 2024). Он родился в Америке в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые являются уроженцами России.

Источник: https://www.theguardian.com/sport/2024/may/02/i-want-to-push-the-limits-quad-god-ilia-malinin-on-his-mission-to-save-figure-skating-and-do-a-quintuple
Фигурное катание
Илья Малинин
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