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16 мая, 17:30

Косторная и Куница: «Мы идеально друг друга дополняем, максимально чувствуем партнера»

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Георгий Куница и Алена Косторная.
Фото Соцсети

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Алены Косторной, чемпионки Европы-2020 по фигурному катанию среди одиночниц, которая перешла в спортивные пары, и ее партнера Георгия Куницы. Они рассказали, какой контент готовят к старту нового сезона.

— Что сейчас готовите, какой контент будете показывать? — вопрос фигуристам.

Косторная: — Короткая программа.

Куница: — Да, короткая программа. Тройной прыжок, двойной выброс, двойной подкрут. Поддержка третьего уровня.

— Два одиночника в паре. В чем ваши плюсы и в чем минусы, когда такие люди объединяются?

Куница: — Ну, я, наверное, спокойный человек, Алена — эмоциональная. Мне кажется, это дает золотую середину.

Косторная: — Мы идеально друг друга дополняем, максимально чувствуем партнера.

— Я сейчас больше о спортивной составляющей.

Косторная: — Может быть, из-за того, что недавно делала очень сложные прыжки, а Гошин мышечный корсет не забывает, что это такое, подобное дает возможность исполнять какие-то очень сложные прыжковые элементы. О них, естественно, задумываемся, но делать начнем чуть позже.

Куница: — Хорошее катание, приличное владение коньком.

Косторная: — Мало пар, которые занимаются этим.

Фигурное катание
Алена Косторная
Георгий Куница
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