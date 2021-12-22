Как накажут хулиганов, избивших Дмитрия Соловьева? Можно ли «посадить их на десять лет»?

Дело об инциденте с олимпийским чемпионом по фигурному катанию взял под контроль Следственный комитет РФ. Подозреваемые задержаны, а в неофициальных источниках появились их имена.

В истории об избиении на ночной московской улице олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева практически не осталось темных пятен. Девушка пострадавшего, известная керлингистка Анна Сидорова, подробно рассказала о случившемся и передала в некоторые СМИ видео фрагмента конфликта. Кроме того, появились рассказы источников в правоохранительных органах, даже обнародованы имена подозреваемых и название статьи Уголовного кодекса, по которой заведено уголовное дело. Неясными, по сути, остаются два момента: как долго будет восстанавливаться спортсмен и какое наказание понесут его обидчики.

Хладнокровие Анны

Конфликт, в котором получил травмы Соловьев, произошел в ночь на 21 декабря примерно в четыре часа утра на выходе из караоке-бара. «Отдыхали спокойно со своими друзьями, у нас была VIP-комната. Собрались домой, мы вышли чуть раньше. Одна из девушек попросила закурить у компании ребят, — рассказала Сидорова на видео в Telegram-канал Mash. — Когда Дима вышел, то понял, что ребята хамски ведут себя по отношению к девушкам. Поэтому он сделал замечание: «Ребят, уважайте, пожалуйста, это девушки»... Ребятам не понравилось, что их начали учить. Они толкнули, мы попытались разнять. Была странная ситуация, потому что три девушки пытались разнимать трех парней. Когда они в очередной раз столпились около Димы, я поняла, что сейчас, видимо, будет второй заход, после чего я уже начала видеосъемку. На всякий случай, чтобы у нас была какая-то защита».

Изначально сообщалось, что на Соловьева напали сразу трое хулиганов, однако на кадрах с телефона виден конфликт только с двумя молодыми людьми, которые явно находятся в неадекватном состоянии из-за алкогольного или наркотического опьянения. Еще один их приятель пытается урезонить готовых к драке юношей при помощи нецензурной лексики, сообщая, что перед ними «олимпийский чемпион, который за нас выступал». Отдельно стоит отметить хладнокровие Анны, которая не прекратила съемку даже после того, как Дмитрию был нанесен удар и фигурист упал. Также она не поддалась на требование одного из хулиганов убрать телефон, хотя разгоряченный юноша тоже угрожал ей физической расправой.

«Он бьет Диму по лицу. Дима начинает терять равновесие, его доталкивают дальше — и он падает, — рассказывала Сидорова. — Тот, который самый адекватный, начал просить нас, чтобы мы не вызывали полицию, чтобы мы отменили вызов. Предлагали заплатить за ложный вызов. Потом все-таки приехал наряд. И двое нападавших, которые осуществляли удары, убежали, но потом решили вернуться. Было очень холодно, они были без курток, без телефонов, без кошельков. Они вернулись, сделали вид, что ничего не произошло, стали спрашивать, почему здесь наряд. Их забрали, мы приехали в отделение. Они также пытались решить все мирно, но здесь уже был вопрос принципиальный».

Мужик всегда отвечает за свои слова

Недоумение в данной истории вызывает позиция администрации караоке-клуба, перед входом в который происходил этот явно не слишком скоротечный конфликт. Охрана заведения однозначно должна была видеть происходящее по камерам видеонаблюдения, однако никто из секьюрити не вмешался и не остановил хулиганов. Что касается Дмитрия, то на имеющемся видео он вел себя неагрессивно — не нападал первым, в ответ на оскорбления девушек пытаясь ограничиться разговором. Фигурист сказал разгоряченным мужчинам: «Ребят, ну не надо так», — однако эти увещевания и поднятый вверх палец были расценены как оскорбления и угроза. Одному из нападавших было важно, чтобы оппонент «ответил за свои слова». «Ты мужик? Мужик всегда отвечает за свои слова!», — говорит на записи хулиган, после чего наносит Дмитрию удар по лицу и начинает бить упавшего оппонента ногами.

Первоначальная информация о том, что пьяные негодяи «были неславянской внешности», видеокадрами не подтверждается. По данным Telegram-канала «112», по итогам конфликта полицией задержаны люди со вполне славянскими именами — 18-летние Владислав Смирнов и Владислав Яковцев. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Уголовный кодекс РФ предполагает за это преступление «ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет». Правда, по другим данным, избившим фигуриста пока инкриминируют лишь «мелкое хулиганство», а это уже не уголовка, а всего лишь административное правонарушение — 15 суток ареста.

Как бы то ни было, наказание будет опираться на то, насколько тяжелые травмы получил Соловьев и на какое время он по вине хулиганов потерял работоспособность. При этом надо понимать, что подобных конфликтов в Москве ежедневно и еженощно происходят десятки. Разница здесь в том, что Соловьев и его девушка — известные спортсмены, публичные люди. Так что инцидент имеет общественный резонанс, и расследование взял под контроль лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В такой ситуации не получится спустить дело на тормозах, и переквалифицировать уголовное обвинение в административное правонарушение будет сложно. Если Соловьев в ближайшие часы не заберет заявление, то Смирнов и Яковцев будут арестованы и помещены в следственный изолятор, где проведут минимум полгода. Впрочем, этим, дело, скорее всего, и ограничится, поскольку никаких обстоятельств, серьезно отягчающих вину хулиганов, пока не наблюдается.

Так вопросы в цивилизованном мире не решаются

Судя по рассказам СМИ, после общения с полицией Дмитрий отправился в травмпункт, где у него были зафиксированы ушибы кистей рук, бедра и грудной клетки, а главное — закрытая черепно-мозговая травма. Последнее крайне опасно, поэтому из травмпункта фигурист примерно в семь утра был госпитализирован в Боткинскую больницу. «Изначально его состояние оценили как средней тяжести, — рассказала Сидорова Telegram-каналу ОКР. — Позже врачи провели дополнительные исследования — у Димы подтвердилась сильная травма головы. Более того, это не просто сотрясение — есть гематома мозга. И пока врачи говорят о том, что за ней нужно внимательно следить».

«Предварительный прогноз медиков — минимум десять дней Диме придется провести в больнице, — продолжает Сидорова. — К нам уже приходили следователи. Диму допрашивали в больнице под запись, меня — дома, устно. И предупредили, что будут вызывать в Главное управление для дачи показаний. Честно говоря, страшно становится даже на улицу выходить. Мы никого не трогали, ничего не делали. Я просто поражаюсь, как Дима продолжал сохранять спокойствие даже в тот момент, когда его неоднократно задирали, били. Он понимал, что так вопросы не решаются в цивилизованном мире».

30 декабря Соловьев должен был начать выступление в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Санкт-Петербурге. Однако до него осталась всего неделя, и шансов, что Дмитрия так быстро выпишут из больницы, минимум. А даже если выпишут, то точно порекомендуют на новогодние праздники постельный режим в домашних условиях. Если же внутричерепная гематома и правда присутствует и она, не дай Бог, начнет увеличиваться — это крайне тревожная ситуация. В боксе от подобных травм люди иногда даже погибали или становились прикованными к коляске инвалидами. Поэтому сейчас олимпийскому чемпиону в первую очередь надо думать не о сорванных контрактах, а о своем здоровье. Необходимо максимально подробное медицинское обследование и затем — полноценное восстановление.