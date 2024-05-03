Мишин о словах Жулина: «Никогда не тренировал танцоров. Но доверяю большому жизненному опыту моего хорошего приятеля»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова тренера Александра Жулина о том, как фигуристы нарушают режим после соревнований.

«Никогда не тренировал танцоров. Но я доверяю большому жизненному опыту моего хорошего приятеля Александра Жулина», — сказал Мишин «СЭ».

По словам Жулина многие спортсмены употребляют алкогольные напитки после завершения произвольной программы. Это же и является причиной, почему, по его мнению, многие фигуристы плохо выступают на показательных номерах.

Ранее Жулин сообщил, что произвольные программы его ведущих дуэтов готовы на 97 процентов.