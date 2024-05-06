В Госдуме считают, что Верховный суд Швейцарии намеренно затягивает дело Валиевой

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что Верховный суд Швейцарии специально затягивает рассмотрение апелляции Камилы Валиевой по дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил.

«Верховный суд Швейцарии специально затягивает этот процесс и будет стараться это сделать максимально. Они изначально все затянули на два года, хотя такие дела рассматриваются в течении месяца. Не верю, что они пересмотрят решение. Если бы не было политики, то возможность была бы. Но сейчас это невозможно. Еще золото командника надо будет забирать у американцев. Кто же это сделает?» — цитирует Журову РИА Новости.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

7 марта Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию. Также спортсменка перестала получать президентскую стипендию.