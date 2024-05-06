Косторная рассказала, в каком образе ей больше всего нравится выступать
Чемпионка Европы в одиночном катании Алена Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, рассказала, в каких образах ей нравится выступать.
«На одном из шоу Яна Александровна Рудковская предложила образ Черного лебедя, вариантов отказаться у меня не было.
Сразу после первого выхода я поняла, что 200 процентов попадание в образ. Официально могу сказать, что роль Черного лебедя — моя любимая роль", — написала Косторная в своем Telegram-канале.
20-летняя Косторная является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании.
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