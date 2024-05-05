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Акатьева рассказала о восстановлении после травмы

Виктория Кравченко
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Российская фигуристка Софья Акатьева рассказала о восстановлении после травмы. Она сообщила, чем занималась последний год.

— Я очень скучала по тренировкам, но понимала, что сейчас надо вылечиться, соблюдала все рекомендации врачей. В это время работала в тренажерном зале с тренером, занималась ЛФК, растяжкой. Удалось уделить больше времени учебе и подготовке к экзаменам.

— Что было самым сложным в тот период?

— Ожидание выхода на лед. Я очень скучала, мне этого не хватало — тренировок, льда, прокатов, соревнований, — цитирует Акатьеву Sport24.

Акатьева не выступала с марта прошлого года. Летом 2023 года у фигуристки диагностировали стрессовый перелом. После лечения случился рецидив. В начале февраля 16-летняя спортсменка возобновила тренировки на льду.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-644497-figuristka-akatyeva-rasskazala-chto-bylo-samym-slozhnym-vo-vremya-vosstanovleniya-posle-pereloma
Софья Акатьева
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