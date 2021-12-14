Алена с большой вероятностью пропустит Олимпиаду, но есть все шансы не стать «одноразовым стаканчиком».

Феномен Косторной и произошедшее с ней накануне чемпионата России — слишком многоплановая тема, чтобы приступать к ней с разбега. Для начала давайте осмотримся. Кто перед нами?

Краткое содержание предыдущих серий: Алена вышла аутсайдером в первый взрослый сезон — на фоне Трусовой и Щербаковой. Выучила тройной аксель и сделала почти невозможное, выиграв у обеих финал Гран-при и чемпионат Европы. Могла бы и чемпионат мира — но грянула пандемия. Летом поссорилась со штабом Тутберидзе. Ушла за месяц до старта нового сезона к Плющенко. Дальше полгода происходило что-то, о чем типичный фигурист «Ангелов Плющенко» говорит: «Я знаю, но можно следующий вопрос?» Судя по всему, не без участия Сергея Розанова. Пропуск большинства турниров, слезы и тяжелое поражение на финале Кубка России (!) — и возвращение в «Хрустальный». Интервью про желание «усмирить гордыню». Работа на фоне тяжелейшего психологического состояния. Возвращение заветного тройного акселя. Довольно жесткие интервью Глейхенгауза с критикой и удаление поста с благодарностью штабу в Instagram.

И — за неделю до главного турнира олимпийского цикла, позволяющего отобраться на Игры в Пекине, Косторная по удивительному стечению обстоятельств ломает кисть. И выбывает из олимпийской гонки — только если наши лидеры не провалят чемпионат Европы.

На перечисление всех событий ушло два приличных абзаца. Пожалуй, ни у одной российской фигуристки не было столь насыщенных и тяжелых двух лет во взрослом фигурном катании. Никого больше так не трясло.

Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Тутберидзе не виновата в травме. Страннее реакция команды в соцсетях

Обвинять Тутберидзе в этом переломе кисти, на мой взгляд, глупо. Да, количество переходит в качество, а наибольшее число травм за последнее время именно в этой группе. Никакой точной статистики нет, травмы в разных российских группах часто принято скрывать, но в ноосфере витает понимание — да, у Тутберидзе людей не жалеют. Вчера же с чемпионата России снялся Даниил Самсонов. Рано или поздно снимется Усачева, если не произойдет чуда в стиле «Битвы экстрасенсов». Статус Трусовой непонятен.

И тем не менее, травма кисти — слишком косвенное следствие большой прыжковой нагрузки. Не брейк-данс же в программе исполняет Алена, в самом деле. Разве что мы уж совсем не включаем дьявольские теории и не предполагаем, что скрывают нечто другое.

Случилось очередное, энное проявление высшей несправедливости к Косторной. Свыше, снизу, сбоку — не столь важно. Извне. Конечно, она не ангел. Ее коллеги при описании характера употребляют разные вариации слова «стерва». Давайте смягчим и скажем — амбициозная. Но милых зайчиков в таких условиях в принципе не остается — не верьте камерам. Поэтому это совершенно не ее беда, и ни о какой карме и ответке от судьбы даже думать не стоит.

Но именно ей выпала доля развалиться в пандемийном сезоне. Опять же, мы многого не знаем. Евгений Плющенко говорит, что Косторная вот-вот восстановилась от коронавируса — и тут перед чемпионатом России оказывается, что она не может на нем кататься. Воля ваша — наверное, последствия ковида наличествовали, но есть стойкое ощущение и пресловутые разговоры в тусовке, что дело не только в вирусе.

Именно ее чемпионат мира ускользнул в Квебеке. Конкретно по ней прошелся несколько раз Глейхенгауз, именно ей вернули программы, от которых она отказалась при уходе, ей пришлось извиняться перед камерами Первого канала. И никто другой, а Алена Косторная травмировалась за несколько дней до чемпионата России, в самое неудачное время из 1460 дней олимпийского цикла.

В качестве сдачи за получение травмы 18-летней фигуристке еще и дали несколько мнений от уважаемых экспертов и ветеранов, которые посчитали, что «ее поезд ушел», а «чемпионат России не потеряет». Не сторонник критиковать Ирину Роднину и Татьяну Тарасову. В мире фигурного катания и так все предельно сглажено, и очень полезно иногда послушать колючую правду. Пусть это правда в призме ТАТ или ИКР. Но звучит хлестко.

Гораздо несправедливее, на мой взгляд, работа команды Тутберидзе и тех людей, который в день снятия Косторной опубликовали ролик с ее участием и посылом «ждем на чемпионате России». Нет, это, конечно, не пинок от Этери Георгиевны, а, скажем, оригинальный взгляд от продюсера команды — хотя за соцсетями в «Хрустальном» всегда следили. Если уж не хочется вырезать Косторную или поставить плашку «Алена пропустит чемпионат из-за травмы. Желаем здоровья!», то надо было позвать и Усачеву. И Загитову, и Медведеву. Тоже члены группы.

Могло ли быть иначе?

Несправедливость и в том, что на данный момент ни в одном другом зимнем виде олимпийской программы нет такого дикого соотношения достойных на нее отобраться и свободных путевок. Да, вот сейчас конькобежец Павел Кулижников может не отобраться на 500 метров — но у него есть другие дистанции. В лыжах, где у нас сильная сборная, с десяток квот. Или хоккей — вроде бы играет вся страна, а на Олимпиаду допускается обычно 25 игроков. Но понятно же, что поедут энхаэловцы, выбор достойных будет невелик.

И женское одиночное катание — в котором как минимум семь человек сильнее остального мира при трех заявках, а если бы не физиологические особенности или не совсем та дата рождения, на них претендовали бы десятки девушек. Косторную угораздило, простите, родиться именно в такое время. Если существует единица измерения несправедливости в этом мире — то это одна косторная.

Алена Косторная. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Наверное, есть и люди, которые втайне довольны вчерашними новостями — например, Анастасия Гулякова и Полина Свириденко, которые теперь поедут на чемпионат России. В отсутствие Косторной и Усачевой больше шансов на высокие места неожиданно появляется у подопечной Плющенко (да, снова он) Муравьевой или даже Самодуровой, а то и кого-то из регионов.

И все-таки — после такого стечения обстоятельств невольно задумываешься об Эдварде Лоренце и его «эффекте бабочки». А если бы Косторная тогда договорилась о программах и не ушла? Не работала бы потом с Розановым? А если бы, в конце концов, в России было не полторы конкурентные школы в женской одиночке, а хотя бы четыре — пять?

Были ли варианты кроме Тутберидзе?

Ведь Косторная рассматривала варианты помимо «Хрустального». Она пусть и, как мы это назвали, амбициозная девушка, но при этом принципиальная. После слов о Тутберидзе вернуться к ней значит обречь себя на унижение. Она искала и советовалась с близкими ей людьми. Только представьте — зимним вечером совершенно разбитая и наверняка заплаканная Алена прокручивала в голове опцию с ЦСКА. Зондировала почву как минимум — об этом «СЭ» рассказывали сразу несколько источников. Наверняка был в голове Алексей Николаевич Мишин — это абсолютно логичная мысль. Но что поделать, если перейдя в школу Министерства обороны, никакие оценки не отобороняешь, а Профессору разрулить бы с Колядой и Туктамышевой?

Вообще нестандартные биографии требуют нестандартных поворотов. Почему мы должны исключать вариант с годичным перерывом и, к примеру, переходом в другую страну? За рубежом нашлись бы специалисты, которые приняли бы такой вызов. Но нашлось бы и множество финансовых и бытовых препон.

Кисть могла бы сломаться где угодно — но на то он и «эффект бабочки»...

И все-таки одна позитивная новость вчера была. Она зашита в последних строках поста фан-группы фигуристки: «Она остается еще на один четырехлетний цикл».

Если и есть в России фигуристка, которая способна не стать «одноразовым стаканчиком» (копирайт Рафаэль Арутюнян), то это Косторная. Не Трусова с диким числом попыток на тренировках, которая говорила об уходе в 21. Не Щербакова, которая явно может реализоваться и в других сферах. Не Валиева с переломом (и золотом?) и вряд ли Хромых, которая нескоро станет примой, если станет. Ну и вряд ли — теперь — Усачева.

Шанс исправить несправедливость есть. Но какой ценой и как долго? И в тех ли декорациях Алена это делает?