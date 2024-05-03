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Сегодня, 14:26

Тарасова ответила Жулину на слова о пьяных фигуристах: «Это просто бред!»

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала слова Александра Жулина о том, как фигуристы нарушают режим после соревнований.

«Я долгое время на него смотрела, на остальных спортсменов, которые катаются и никогда не видела их пьяными. Это просто бред!» — сказала Тарасова «СЭ».

По словам Жулина многие спортсмены употребляют алкогольные напитки после завершения произвольной программы. Это же и является причиной, почему, по его мнению, многие фигуристы плохо выступают на показательных номерах.

Ранее Жулин сообщил, что произвольные программы его ведущих дуэтов готовы на 97 процентов.

Софья Грецкая

Фигурное катание
Александр Жулин
Татьяна Тарасова
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