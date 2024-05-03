Тарасова ответила Жулину на слова о пьяных фигуристах: «Это просто бред!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала слова Александра Жулина о том, как фигуристы нарушают режим после соревнований.

«Я долгое время на него смотрела, на остальных спортсменов, которые катаются и никогда не видела их пьяными. Это просто бред!» — сказала Тарасова «СЭ».

По словам Жулина многие спортсмены употребляют алкогольные напитки после завершения произвольной программы. Это же и является причиной, почему, по его мнению, многие фигуристы плохо выступают на показательных номерах.

Ранее Жулин сообщил, что произвольные программы его ведущих дуэтов готовы на 97 процентов.

Софья Грецкая