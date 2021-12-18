Трехкратный призер чемпионата России — о предстоящем чемпионате.

До предолимпийского чемпионата России по фигурному катанию осталось менее недели. В преддверии главного турнира первой половины сезона «СЭ» попросил многократного призера турнира, призера чемпионатов мира и Европы Александра Энберта дать свой прогноз в каждом из видов, а также поделиться впечатлениями от завершившегося сезона в «Ледниковом периоде».

Ситуация с падением Загитовой — смешная, какой хейт?

— Александр, поздравляю с высоким результатом в «Ледниковом периоде», недалеко вы отступили от прошлогоднего первого места. Все, теперь в североамериканские шоу?

— Ну нет, есть еще приз зрительских симпатий, и, в принципе, это было скорее не про места, а искусство, оценку зрителей. Мы счастливы, довольны, Агата просто умничка. Удивились. Когда начались номинации, мысль была — не попасть бы туда! А в итоге очень высоко поднялись.

— У некоторых, кто повыше, явно была фора, больше опыта на коньках.

— Да ладно, какая разница! Мы с первого дня сказали друг другу — пофиг на оценки. Да, судьи высказывают свое мнение, но даже в спорте не бывает равных условий. Нас же не с шести лет готовили к «Ледниковому».

— Видел, как вы снимали TikTok с Загитовой, на котором Алина упала. И вы рискнули написать: «Алина, а ты точно фигуристка»?

— Так это же смешно! Нет, давайте сейчас проведем анализ. Так, я думаю, что на тренировке 2018 года была допущена ошибка с ОФП и поэтому произошло это страшное падение! Если серьезно, то со всеми бывает. Иногда забудешь чехлы снять перед выходом на лед и так грохнешься! Тоже больно.

— Не было ли вам потом больно в соцсетях из-за реакции?

— Мы сами посмеялись вместе с Алиной. Эта шутка родилась на «Ледниковом». Агата часто шутила, когда я спотыкался: «А ты точно фигурист?» И тут было в тему. Какой хейт? Я выложил, она выложила.

Проходящий мимо Максим Траньков троллит меня, говоря Энберту: «Как ты можешь спартаковцу давать интервью?» (Траньков и Энберт болеют за «Зенит».) И добавляет: «Я вот тоже выложил».

— А потом почему удалили, Максим?

— Потому что комментарии пошли. Не хотел обижать людей, которые так переживают. Фигуристы же никогда не падают, ага!

Энберт: — Впервые в истории фигурист упал, о нет!

Было весело, в общем. Все знают, что Алина — прекрасная фигуристка, олимпийская чемпионка. По-моему, здесь все очевидно.

Александр Энберт, Агата Муцениеце и Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Хочется спросить еще про одного героя шоу, Даню Милохина. Из-за его наряда на «Премии МУЗ-ТВ» канал схватил штраф в миллион рублей. Вас это не беспокоит? Рамки для самовыражения у нас не сужаются?

— Слышал об этом. Есть некий закон, соответствующие исполнительные органы власти следят за его соблюдением. Если они увидели его нарушение, они реагируют, суд решает. Увидел нарушение — накладывают штраф. Не увидели бы — не наложили. Но Даня — классный, добрый, открытый парень. Мы здесь сильно подружились, учили что-то вместе, я помогал с радостью Жене и Дане. За три месяца, что я его знаю, он нес только позитив. Так что он классный лидер мнений, такие нужны. Наверное, нужны и те, кто будет следить, чтобы они не переходили какие-то границы. Эти границы выставлять не мне, я не занимаюсь законотворчеством, я спортсмен.

— Вы сегодня катали в военной форме, как понял из слов Филиппа Киркорова, по мотивам Великой Отечественной войны. Тоже ведь тонкая тема.

— На самом деле, война была Первая мировая и Гражданская, а я белый офицер. И нас разделяют боевые действия с участием Красной армии.

— Ну это еще тоньше. Каково это — катать белого офицера? Непростой образ.

— Это наша история, и она, так скажем, бывает разная. Но здесь номер скорее не про войну, а про отношения людей, разлуку, как они, невзирая на обстоятельства, рвутся друг к другу. Номер не про войну, она — лишь подтекст, но очень яркий и сильный. А номер — про чувства.

Агата Муцениеце и Александр Энберт. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Фигурное катание должно быть для зрителей, а не для экспертов

— Чемпионат России менее чем через неделю, давайте тезисно оценим расклады по всем четырем видам. Ваш вид, пары. Все очевидно: три места — три претендента на медали?

— Скорее да, сложно представить кого-то сейчас в парном катании на пьедестале кроме Мишиной/Галлямова, Бойковой/Козловского и Тарасовой/Морозова. Может быть, Павлюченко/Ходыкин покажут что-то невероятное и поборются. Они любят показывать что-то невероятное. Может, это сыграет в их пользу. Но прогноз получается банальный, и это не плохо, а скорее хорошо — все эти три пары прекрасны. Не люблю фразу «они заслуживают места в сборной», заслужит тот, кто отберется. Но они очевидные претенденты.

— Вам нравится акробатическое катание Павлюченко/Ходыкина?

— Мне нравится разнообразие, что кто-то показывает акробатику, кто-то — красивые линии, силовое катание, есть и новая музыка, и классика. Интересно смотреть разминки, где есть все вышеперечисленное. Я не хочу видеть только одно.

— У Максима Транькова с Денисом была заочная дискуссия, что интереснее — академическое или акробатическое катание? Вы на чьей стороне?

— Неправильно кого-то останавливать. Если ребята чувствуют и видят себя в этом стиле, показывайте, пожалуйста. Я лично открыт для всего нового — если вам нравится, делайте, даже не задумывайтесь. Но победите ли вы — решать уже судьям.

— Танцы. Здесь два места, видимо, ясны, и вся интрига в обладателях третьего.

— В танцы я так не погружен, конечно...

— А понимаете их хотя бы?

— Я знаю названия элементов, но смотрю танцы как обычный зритель. Спорт должен быть для зрителей. Футбол — для зрителей, гол забит — все понятно. ВАР разве что может его отменить. Хоккей, баскетбол, волейбол — для зрителей. Фигурное катание — для экспертов. Все эти циферки в углу — прекрасно, но большинство зрителей думают: «Зачем мне туда смотреть, разбираться? Я лучше так посмотрю». И вот мне как зрителю кажется, что Синицина/Кацалапов и Степанова/Букин сто процентов будут бороться за два первых места. Они мне одинаково нравятся, разные стили, но и те и другие хороши в них. Третья путевка — наверное, Тиффани с Джоном, и, так понимаю, есть пара Дэвис/Смолкин. Хочется не вникать, а просто смотреть. И хочется, чтобы фигурное катание стало спортом для зрителей, а не для экспертов, которые разбираются в недокрутах. Понятно, 6,0 не вернуть, но эту тему надо обсуждать. Сейчас понимать фигурное катание сложно, нужно сделать его легче.

— Поэтому «Ледниковый период» и Медведева/Милохин по рейтингам обгоняют спорт и четверные Трусовой? Из-за простоты.

— Абсолютно. Кому-то интереснее спорт, кому-то искусство. Любительский и профессиональный бокс тоже сильно отличаются. Просто разные жанры. Но сейчас все просто — в Интернете видишь, у кого больше просмотров, и понимаешь, что нравится. С этим бороться нереально. Как я буду всем рассказывать, что вот, в спорте 25 лет люди пашут...

— Что «я лучше Милохина!»

— Да-да. Что другие нагрузки, что там настоящее преодоление. А потом люди берут и все равно включают шоу. И в этом нет ничего плохого. А если им нравится спорт — они включают фигурное катание, этап «Гран-при», — и наслаждаются им. Кто я такой, чтобы объяснять людям, что они должны смотреть? «Слушайте, вы неправильно выбрали для себя развлечение, переключите». Это их выбор. И как раз фигурному катанию, может, стоит развернуться в сторону зрелищности и шоу, стать понятнее. Но тут нужно соблюдать грань.

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Если федерация увидит необходимость, дополнительные прокаты перед Олимпиадой возможны

— Чемпионат России, мужчины. Коляда вроде бы фаворит, кто еще выделяется в борьбе за три путевки?

— Макар [Игнатов] мне нравится. Становится лучше, прибавляет. Он стал делать нужные вещи в нужный момент, по сравнению с прошлым годом парень вырос. Есть над чем работать, но по «Гран-при» мне запомнился конкретно Макар.

— И последний вид — женщины. На днях из борьбы выбыла Алена Косторная...

— Алене просто здоровья! Чтобы она восстановилась и успела провести сезон так, как хотела. Даже сложно представить, насколько обидно получить такую серьезную травму перед Олимпиадой. Хотя можно — у нас была похожая история с Натальей [Забияко]. Она не знала, что выступала на чемпионате России с переломом пальца, потом сделала снимок. Европа и Олимпиада были под вопросом. В такой момент тебе кажется, что этого не может быть. Мы же делали все как надо, по плану, 50 раз все просчитано! Ты в режиме, в ресурсе, в моменте. (Смеется.)

— В потоке.

— Вот-вот. Какая травма? Как она могла случиться? Это большой удар для Алены. Надеюсь, она успеет выступить на главных событиях.

— Снялись три человека — Самсонов, Усачева, Косторная. Сложно уйти от того, что это одна группа, Тутберидзе. Теперь можно кричать и причитать, что тренер загнала бедных ребят?

— Алена говорила, что произошло обычное падение на льду. Алина вот на льду недавно упала. (Смеется.) Такое на ровном месте бывает. Тем более кисть. Так что вывод неправильный. У Этери Георгиевны сосредоточено много спортсменов. Возьмите 20 других — у троих будут травмы. В большой группе может быть два-три человека с повреждениями. Если в «Барселоне» или «Челси» будет много травм — это значит, клубы плохие? Спорт травмоопасен. Человек, идущий в спорт, готов к травмам.

— Выступать с переломом кисти невозможно?

— Сомневаюсь. В прыжках с кровообращением, мне кажется, будут не лучшие вещи твориться, под гипсом будет риск воспаления. А если падение? Начинаешь страховаться. Алена сделает так, как посчитает нужным, если она еще и с переломом выступит, почет ей вдвойне. Но здесь есть ответственность врачей.

— Они как раз ее не допускают.

— И это справедливо, я бы на ее месте слушал врачей. Алена же не специалист. У меня тоже не было медицинского допуска, хотя я чувствовал себя прекрасно и мог кататься сколько угодно. Но мне сказали: «Это опасно».

— Насколько вам нравятся правила отбора, при которых ты вылетаешь из него, пропустив один турнир из-за травмы? Нужны ли нам предолимпийские прокаты?

— В принципе, наша федерация действует довольно гибко и всегда реагирует на события четко и быстро. И чаще всего правильно. Если тренерский совет почувствует, что прокаты необходимы и что какой-то спортсмен готов к Олимпиаде хуже, чем запасной, думаю, возможны прокаты. Но нельзя ввести какое-то правило, надо действовать по ситуации. Главное — соблюдать спортивный принцип. Если спортсмены начнут думать, что чемпионат России неважен, это ударит по их мотивации. У нас получается соблюдать баланс. Чемпионат остается главным турниром, но все понимают — в экстренном случае федерация может просмотреть альтернативы и провести дополнительный отбор.

— И какая будет тройка у женщин? Понимаю, не хочется никого обидеть, но все же.

— Каким бы ни было фигурное катание субъективным спортом, мне цифры ближе. Они говорят о том, что у Валиевой мировые рекорды, она явный лидер после серии «Гран-при», а этапы там все-таки равнозначные, на них работают судьи, прошедшие одинаковую подготовку под эгидой ISU. Анна Щербакова тоже показала высокие баллы. А вот с третьим местом... У Трусовой и Туктамышевой почти одинаковые баллы. И пусть это останется нашей интригой на чемпионат! Сложно выбрать, за кого я. За Лизу болею, потому что вместе с ней долго катались, с давних лет. Но и также хочется, чтобы Трусова поехала, она делает невероятные вещи. В этом трагедия ситуации. Поэтому мне не нравится фраза про «заслуживают поехать». Тот, кто выиграет, тот и заслужит. Давайте посмотрим и насладимся.