Косторная вспомнила, как Куница появился в группе Тутберидзе: «Когда Гоша пришел, это вообще был кошмар»

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Алены Косторной, чемпионки Европы-2020 по фигурному катанию среди одиночниц, которая перешла в спортивные пары, и ее партнера Георгия Куницы. Они рассказали, что испытали, когда Георгий впервые пришел на тренировку в группу Этери Тутберидзе.

— Вы катались в группе Этери Тутберидзе, знали друг друга. Как вообще общались тогда? — вопрос фигуристам.

Косторная: — Когда Гоша пришел, это вообще был кошмар. Я подумала: «Ни фига себе! Чел, тебе не поперло, тебя сейчас засмеют». Объясню. Мы привыкли, что мальчики катаются в штанах, которые как треники. То есть не на ботинок, а стандартные спортивки, которые наверху пошире, а внизу — зауженные, щиколотку держат. И все, конек ничего не закрывает. А он в этих классических штанах, которые снизу на конек застегиваются, с нажопником. А с ним у нас только девочки катались, и то когда учили прыжки. Если мальчик выйдет в нажопнике — все, это кринж. И причесон у него был угарный. Подумала: «Блин, тебя хоть предупредить, что ли, может, нажопник снимешь».

Куница: — Меня Глейхенгауз (Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Тутберидзе. — Прим. ред.) предупредил.

— Это вообще распространенная история, когда девушка думает: «Боже, какой ужас», а потом начинает встречаться с этим парнем.

Косторная: — Это происходило очень давно.

Куница: — Я тогда был достаточно закрытый.

Косторная: — Да, приходил, ни с кем не общался. Ну девочки в своей компании, тиктоки, ноготочки, у мальчиков — свои интересы.

Куница: — В свое оправдание хочу сказать: нажопник- защита от того, когда падаешь...

Косторная: — По факту это шорты из поролона.

Куница: — Я катался без него, но пару раз оставались прямо сильные гематомы. У пацанов в принципе нет шансов его надеть — и ты себе все напрочь просто отбиваешь.

— Ну сейчас ты катаешься без него?

Куница: — Да, конечно. Я его больше и не надевал никогда после той тренировки.

— Когда вы катались в одной группе, вообще не общались?

Косторная: — Нет.

Куница: — Практически нет. Могли поздороваться, пару слов сказать, попросить что-то принести, в зале поговорить совсем немного. Вне тренировок не контачили. Но меня сильно изменил Питер. Я переехал туда без мамы, без всех — в 17 лет. Кота только привез с собой.