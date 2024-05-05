Чемпионка России по фигурному катанию Акатьева рассказала, что ее мотивирует

Российская фигуристка Софья Акатьева рассказала, насколько было волнительно выступать перед заполненным «Мегаспортом» в рамках ледового шоу Этери Тутберидзе после долгой паузы.

«Конечно, я сильно волновалась, потому что долго не выступала. Но как только встала в начальную позу, волнение ушло. Это был долгожданный выход, спасибо Этери Георгиевне за возможность принять участие в ее шоу. Благодарю болельщиков и зрителей за теплый прием. Мне очень приятно внимание болельщиков к моим выступлениям. Это мотивирует, хочется сказать всем огромное спасибо», — приводит Sport24 слова Акатьевой.

Акатьева не выступала с марта прошлого года из-за стрессового перелома. В начале февраля 16-летняя спортсменка возобновила тренировки на льду. Акатьева является чемпионкой России 2023 года.