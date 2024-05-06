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Сегодня, 13:42

Темой ритм-танца в фигурном катании в новом сезоне станет музыка 50-70-х годов

Виктория Кравченко
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На сайте Международного союза конькобежцев (ISU) сообщили, что темой ритмического танца для юниоров и взрослых в сезоне-2024/25 станет музыка 1950, 1960 и 1970-х годов.

Во время выступления фигуристы должны использовать энергичную музыку, которая подходит под стили 1950, 1960 и 1970-х годов.

Примерами этих стилей являются рок-н-ролл, джиттербаг, твист, хастл и диско.

Также в программу могут войти «социальные танцы», в основу которых заложен активный контакт партнеров.
Фигурное катание
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