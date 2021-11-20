Для дочери Тутберидзе готовят олимпийскую медаль? Почему «прогресс» Дэвис и Смолкина — это конец танцев на льду

Нужны ли самой молодой российской паре такие внезапные успехи?

Кубок Варшавы. Ритм-танец

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 81,30

2. Кана Мурамото/Дайсуке Такахаси (Япония) — 75,87

3. Кэролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 75,35

4. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (Россия) — 73,55

Internationaux de France. Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 89,08

2. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 81,35

3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 79,89..

6. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Россия) — 68,45

В эти выходные в фигурном катании довольно жарко — параллельно проходит несколько разных турниров, изначально сюжеты которых едва ли должны были пересекаться. Но от невольных сравнений результатов избавиться тяжело, особенно когда встречается настолько фантасмагоричная картина. На «Гран-при» во Франции выступили многократные призеры чемпионата Европы, пара из мирового топ-5 (как минимум). На «челленджере» в Польше параллельно откатала молодая пара, выступающая по взрослым первый сезон и без единого серьезного титула. В танцах на льду обычно строгая иерархия, которая не позволяет возникать сюрпризам. Так что думаете, кто же победил? Ответ вас как минимум шокирует. А как максимум — заставит задуматься.

Дэвис со Смолкиным заочно обыграли Степанову и Букина

79,89 балла для Александры Степановой и Ивана Букина за в целом чистый ритм-танец — это само по себе преступление от судейской бригады «Гран-при Франции». Но допустим, что арбитры решили строго подойти ко всем участникам, кроме Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, и не будем сильно удивляться тому, как лучшее исполнение программы в сравнении с предыдущим «Гран-при» пары в Италии приводит не к росту оценок, а к регрессу. Хоть это и задело Александру, подобные истории случаются — взять хотя бы Ксению Синицыну, которая говорила о своем прогрессе после Skate America, но в сухих цифрах показала результат хуже. Как объяснить тот факт, что их оценки на два балла ниже тех, что получили параллельно на Warsaw Cup Диана Дэвис и Глеб Смолкин? У них прокат мало чем отличался от недавнего выступления на Skate Canada, но оценки выросли на 10 (!) баллов!

Stepanova/Bukin (IdF): 79.89

Davis/Smolkin (Warsaw): 81.30

Gilles/Poirier (IdF): 81.35



...what? — Triple Figure (@triplefigure) November 19, 2021

Аргумент, что не стоит сравнивать оценки на разных стартах из-за разных судейских бригад, здесь не работает. Сравнивается не статика, но динамика, а она отслеживает тревожную тенденцию. Пары группы Ирины Жук и Александра Свинина планомерно задвигают, в то время как Дэвис со Смолкиным показывают выдающийся для танцев прогресс. Специфика этого вида спорта такова: здесь нет элементов ультра-си и пара, которая только перешла из юниоров во взрослые, не может замахнуться на мировое лидерство. Авторитет в глазах у судей нарабатывают годами, отчего и идут все разговоры про «очередь». Часто, чтобы попасть в призовую тройку, нужно дождаться, пока лидеры завершат карьеру, а претенденты тем временем шлифуют свое катание до блеска и доводят взаимопонимание до автоматизма.

Стремительный прогресс в танцах показывали только Пападакис и Сизерон

Это правило практически не нарушается — путь от пьедестала чемпионата мира среди юниоров до взрослого мирового первенства в среднем занимает от пяти до семи лет. И за последние годы было всего одно яркое исключение — это французы Пападакис/Сизерон. И то серьезный успех к ним пришел не в первый взрослый год, а уже во второй, когда они за сезон прошли путь до первой пары мира. Что забавно, юниорский титул они выиграть так и не смогли, уступив... Степановой и Букину. Причем проиграв по делу — на юниорском уровне Александра с Иваном смотрелись предпочтительнее, после чего меньше чем за два года Габриэла с Гийомом проделали колоссальный объем работы. Упорно работают над катанием и Дэвис со Смолкиным. Претензий к самим ребятам нет вообще никаких. Вопросы только к судьям и людям, которые на них влияют.

Потому что никакой работой рост оценки более чем в 12 процентов объяснить невозможно. В танцах усложнить прокат новым четверным или другой расстановкой элементов невозможно. Техника — это практически константа, строго регламентируемая. Программу пара не меняла, поэтому говорить о новом творческом видении и росте баллов за компоненты также невозможно. Повлиять на увеличение баллов, кроме субъективных факторов, могло только качество исполнения элементов. Только вот сразу несколько специалистов в танцах, как действующих спортсменов, так и завершивших карьеру на условиях анонимности (иначе на такие темы люди говорить отказываются), не признали существенных отличий между прокатами в Варшаве и Ванкувере. Более того, были и те, кто посчитал выступление в Канаде более целостным и отточенным в деталях.

Цель Дэвис и Смолкина — командный турнир Олимпиады

Тогда с чего именно польский прокат зафиксировал для Дэвис и Смолкина личный рекорд, причем с приростом от предыдущего старта сразу в восемь баллов? Смотрим на другие пары, приехавшие в столицу Польши, и видим, что надбавка по баллам есть почти у всех, но чаще всего она не превышает статистической погрешности и говорит скорее о лучшей стадии подготовки программы по ходу сезона. Ни о каких 12 процентах инфляции нет и речи, под невероятным впечатлением судьи остались исключительно от пары Игоря Шпильбанда. Кстати, о судьях. Ассистент технического специалиста — Сергей Баранов, а помимо нашей Елены Ушаковой в панели есть израильтянин Алексей Белетский, белорус Ян Луковски и украинка Елена Медведева. Четверо из семи так или иначе подвержены нашему возможному влиянию.

Ни для кого не секрет, что Дэвис — это дочь Этери Тутберидзе. Этери, что совершенно естественно, хочет видеть своего ребенка на Олимпиаде в Пекине. Причем не просто третьим номером сборной. В идеале Диана с Глебом должны попасть в состав на командный турнир Игр, куда максимум могут включить две танцевальные пары. Место Виктории Синициной и Никиты Кацалапова сомнениям (пока?) не подвергают. А вот потеснить Степанову и Букина — почему бы и нет? Если два дуэта оценивают на международном уровне примерно одинаково, то никто сильно против не будет смены фамилий в заявке. А попадание в командник — это гарантированное серебро, а скорее всего — и олимпийское золото. Только помогают Дэвис и Смолкину в исполнении мечты пока столь топорно, что невольно хочется спросить ребят: а им самим такие победы точно нужны? Потому что к танцам на льду и раньше было много вопросов, а теперь называть происходящее спортом уже язык не поворачивается.