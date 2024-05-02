Двоеглазова: «Мне нравится характер Трусовой. Поражает ее целеустремленность»

15-летняя российская фигуристка Алиса Двоеглазова призналась, что ей импонирует характер серебряного призера Олимпиады-2022 в одиночном катании Александры Трусовой.

«Лев Лазарев — боец. Столько всего пройти — он молодец большой. А еще мне нравится характер Саши Трусовой. Она достигает той цели, которую себе ставит, несмотря ни на что. Даже если у нее долго не получается. Поражает ее целеустремленность, катание, прыжки. А еще у нее очень умные собачки», — приводит слова Двоеглазовой Sport24.

Двоеглазова занимается в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей финала Гран-при страны среди юниоров, опередив своих сверстниц Маргариту Базылюк и Екатерину Моисееву.