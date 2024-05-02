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Двоеглазова: «Психологически готова к переходу во взрослое катание»

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15-летняя российская фигуристка Алиса Двоеглазова, занимающаяся в группе заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе, рассказала о планах перейти из юниорской группы во взрослую со следующего сезона.

«Конечно, хотелось бы уже пробовать себя во взрослом катании. Это интересный и новый формат для меня. В юниорах я уже третий год катаюсь. Думаю, психологически я готова к этому переходу. Я готова идти в бой, было бы интересно догонять более опытных девочек.
Сейчас главное выдохнуть, чтобы набраться сил. А потом уже буду смотреть, какие задачи ставить. Понятно, что нужно правильно работать. Этери Георгиевна подскажет, как это сделать», — цитирует Двоеглазову Sport24.

В минувшем сезоне Двоеглазова стала победительницей финала Гран-при России среди юниоров, опередив своих сверстниц Маргариту Базылюк и Екатерину Моисееву.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Алиса Двоеглазова
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