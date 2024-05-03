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Сегодня, 10:51

Костомаров: «Каждый день тренируюсь с мячом, стараюсь чеканить»

Сергей Разин
корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал о ежедневных тренировках с футбольным мячом.

«Не часто смотрю футбол, но когда есть возможность, то да. Дома я, конечно, чаще смотрю, чем на стадионе. Почти каждый день тренируюсь, не в футбол, понятно, но чеканю, что-то получается. Я стараюсь, а то скучно смотреть на ребят, которые чеканят, а я не чеканю», — приводит слова Костомарова ТАСС.

2 мая Костомаров и Оксана Домнина нанесли символический удар перед первым матчем финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Зенит».

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-643815-kostomarov-pochti-kazhdyy-den-treniruyus-s-myachom-ne-v-futbol-ponyatno-no-chekanyu
Роман Костомаров
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