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Жулин рассказал, из-за чего Кацалапов и Синицина снялись с чемпионата России

13:54
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Тренер Александр Жулин сообщил, что действующий чемпион Европы и мира в танцах на льду Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, не смог продолжить выступления на чемпионате России из-за обострившейся травмы спины.

«На тренировке у Никиты обострилась старая травма спины. Он почувствовал боль, сообщил об этом. Мы доложили федерации, спасибо, что она нас услышала. Надеемся, что выступим на чемпионате Европы», — цитирует Жулина РИА «Новости».

Синицина и Кацалапов лидировали после ритм-танца на турнире в Санкт-Петербурге, но снялись с произвольного танца сегодня, 24 декабря.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211224/katsalapov-1765328559.html

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Роман Шишов все материалы автора
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