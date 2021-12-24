Жулин рассказал, из-за чего Кацалапов и Синицина снялись с чемпионата России
13:54
Тренер Александр Жулин сообщил, что действующий чемпион Европы и мира в танцах на льду Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, не смог продолжить выступления на чемпионате России из-за обострившейся травмы спины.
«На тренировке у Никиты обострилась старая травма спины. Он почувствовал боль, сообщил об этом. Мы доложили федерации, спасибо, что она нас услышала. Надеемся, что выступим на чемпионате Европы», — цитирует Жулина РИА «Новости».
Синицина и Кацалапов лидировали после ритм-танца на турнире в Санкт-Петербурге, но снялись с произвольного танца сегодня, 24 декабря.
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