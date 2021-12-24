Синицина и Кацалапов не выступят с произвольным танцем на чемпионате России из-за травмы

Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина — Никита Кацалапов снимаются с чемпионата России в Санкт-Петербурге, информирует сайт ФФККР.

На тренировке партнер получил травму, из-за чего ученики Александра Жулина не смогут выступить с произвольной программой.

После ритм-танца Синицина — Кацалапов лидировали, набрав 93.61 балла.