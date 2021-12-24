Синицина и Кацалапов не выступят с произвольным танцем на чемпионате России из-за травмы
13:40
Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина — Никита Кацалапов снимаются с чемпионата России в Санкт-Петербурге, информирует сайт ФФККР.
На тренировке партнер получил травму, из-за чего ученики Александра Жулина не смогут выступить с произвольной программой.
После ритм-танца Синицина — Кацалапов лидировали, набрав 93.61 балла.
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/news/5917-viktoriya-sinitsina-nikita-katsalapov-ne-vystupyat-s-proizvol-nym-tantsem-na-chempionate-rossii-po-prichine-travmy-partnera.html
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