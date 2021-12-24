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Синицина и Кацалапов не выступят с произвольным танцем на чемпионате России из-за травмы

13:40
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото fsrussia.ru
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото fsrussia.ru
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Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина — Никита Кацалапов снимаются с чемпионата России в Санкт-Петербурге, информирует сайт ФФККР.

На тренировке партнер получил травму, из-за чего ученики Александра Жулина не смогут выступить с произвольной программой.

После ритм-танца Синицина — Кацалапов лидировали, набрав 93.61 балла.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/news/5917-viktoriya-sinitsina-nikita-katsalapov-ne-vystupyat-s-proizvol-nym-tantsem-na-chempionate-rossii-po-prichine-travmy-partnera.html

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Роман Шишов все материалы автора
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