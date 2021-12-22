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Загитова и Медведева выступят на чемпионате России в Санкт-Петербурге

12:25
Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор федерации фигурного катания России Александр Коган рассказал о сюрпризе на чемпионате России.

«В показательных выступлениях примут участие серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева и олимпийская чемпионка Алина Загитова», — сообщил Коган на пресс-конференции перед чемпионатом России.

Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

19-летняя Загитова выигрывала турнир в 2018 году, а также становилась серебряным призером.

22-летняя Медведева дважды была победительницей чемпионата России и один раз бронзовым призером.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры