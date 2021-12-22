Загитова и Медведева выступят на чемпионате России в Санкт-Петербурге

Генеральный директор федерации фигурного катания России Александр Коган рассказал о сюрпризе на чемпионате России.

«В показательных выступлениях примут участие серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева и олимпийская чемпионка Алина Загитова», — сообщил Коган на пресс-конференции перед чемпионатом России.

Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

19-летняя Загитова выигрывала турнир в 2018 году, а также становилась серебряным призером.

22-летняя Медведева дважды была победительницей чемпионата России и один раз бронзовым призером.