Загитова и Медведева выступят на чемпионате России в Санкт-Петербурге
12:25
Генеральный директор федерации фигурного катания России Александр Коган рассказал о сюрпризе на чемпионате России.
«В показательных выступлениях примут участие серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева и олимпийская чемпионка Алина Загитова», — сообщил Коган на пресс-конференции перед чемпионатом России.
Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.
19-летняя Загитова выигрывала турнир в 2018 году, а также становилась серебряным призером.
22-летняя Медведева дважды была победительницей чемпионата России и один раз бронзовым призером.
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