Леонова: «Сложно сказать, кто из девушек выиграет ЧР, но Валиева самая стабильная сейчас»

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата России.

«Жду хороших и достойных прокатов от всех спортсменов. Уверена, что многие подошли к этому старту в хорошей форме, — приводит слова Леоновой «Чемпионат». — Если Туктамышева будет кататься так же, как в сезоне, то должна быть в тройке и претендентом на ОИ. Сложно предсказать, кто из девушек выиграет, все ошибаются. Конечно, на данный момент Валиева непробиваемая и стабильная, но посмотрим, что будет. У кого выдержат нервы, тот и выиграет».

Также бывшая фигуристка рассказала о своих фаворитах в мужском катании.

«У меня предпочтения к группе Рукавицына. Буду болеть за наших парней: Макара Игнатова и Диму Алиева. Надеюсь, что они соберутся и покажут достойные прокаты. Загорски и Гурейро не выступали на протяжении всего сезона, поэтому сложно сказать, в каких кондициях они находятся. Понятно, что готовились к старту, но борьба за третье место в танцах точно будет серьезной», — добавила Леонова.

Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.