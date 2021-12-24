Ягудин: «Коляде нужно серьезно осознать тупиковую ситуацию с отбором на Олимпиаду»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о выступлении Михаила Коляды на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Нельзя говорить, что он ничего не делает — концентрируется, пытается, но тупиковая ситуация в том, что мы не видим результатов их работы с Мишиным. Где четверной лутц? Четверного тулупа даже гипотетически не хватит, чтобы выигрывать. Даже чистого проката не хватит для результата с таким набором, пора осознать происходящее — тебе 26 лет, все, поезд уходит», — цитирует Ягудина ТАСС.

Евгений Семененко выиграл короткую программу на чемпионате России в Санкт-Петербурге. За прокат он набрал 98,03 балла. Второе место занял Марк Кондратюк (97,77), третьим стал Макар Игнатов (95,84). Михаил Коляда занял пятое место.