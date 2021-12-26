Видео показательного номера Александры Трусовой в образе «Чудо-женщины»
17:46
Александра Трусова выступила с показательным номером на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Она представила номер по мотивам фильма «Чудо-женщина».
Трусова заняла второе итоговое место на турнире. По сумме двух программ фигуристка набрала 248,65 балла.
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