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Видео показательного номера Александры Трусовой в образе «Чудо-женщины»

17:46
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Александра Трусова выступила с показательным номером на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Она представила номер по мотивам фильма «Чудо-женщина».

Трусова заняла второе итоговое место на турнире. По сумме двух программ фигуристка набрала 248,65 балла.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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