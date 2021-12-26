Бойкова и Козловский выступили с показательным номером на чемпионате России. Видео
17:48
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский представили показательный номер на гала-вечере чемпионата России.
Фигуристы выступили под саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде «No Time To Die», который исполняет Билли Айлиш.
Пара заняла второе место на чемпионате. По сумме программ Бойкова и Козловский получили 239.87 балла.
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