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Бойкова и Козловский выступили с показательным номером на чемпионате России. Видео

17:48
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Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский представили показательный номер на гала-вечере чемпионата России.

Фигуристы выступили под саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде «No Time To Die», который исполняет Билли Айлиш.

Пара заняла второе место на чемпионате. По сумме программ Бойкова и Козловский получили 239.87 балла.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на чемпионат Европы и Олимпийские игры