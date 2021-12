Показательный номер Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на чемпионате России. Видео

Танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступили с показательным номером на чемпионате России.

Пара исполнила номер под композицию «Everybody Wants To Be a Cat».

Дэвис и Смолкин стали серебряными призерами чемпионата России (207,70 балла).