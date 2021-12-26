Показательный номер Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на чемпионате России. Видео
17:42
Танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступили с показательным номером на чемпионате России.
Пара исполнила номер под композицию «Everybody Wants To Be a Cat».
Дэвис и Смолкин стали серебряными призерами чемпионата России (207,70 балла).
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