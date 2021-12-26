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Показательный номер Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на чемпионате России. Видео

17:42
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Танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступили с показательным номером на чемпионате России.

Пара исполнила номер под композицию «Everybody Wants To Be a Cat».

Дэвис и Смолкин стали серебряными призерами чемпионата России (207,70 балла).

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Екатерина Савостина все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на чемпионат Европы и Олимпийские игры