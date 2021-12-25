Валиева: «Спасибо тренерам, которые терпели меня на тренировках»

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по фигурному катанию. Сразу после последних прокатов участницы дали экспресс-интервью.

Камила Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию, второе место заняла Александра Трусова (248,65). Третьей стала Анна Щербакова (239,56) .

Алина Загитова (ведущая): — Это было феерично. У меня закончились все слова. Камила, как тебе быть чемпионкой России?

Валиева: — Я очень рада, что чисто откатала обе программы. Спасибо тренерам, которые терпели меня на тренировках (смеется).

Загитова: — Саш, скажи, как ты настраивалась?

Трусова: — Не получилось тулуп, но в остальном довольна.

Загитова: — Ань, как после неудачно флипа собраться дальше?

Щербакова: — Я понимаю, над чем нужно работать, чтобы в следующих прокатах показать результат лучше.

Загитова: — Аделия, это твой первый чемпионат России. Расскажи, о своих ощущениях.

Петросян: — Очень понравилась. Расслабилась и сделала, что смогла. Очень благодарна тренерам.