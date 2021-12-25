Валиева: «Спасибо тренерам, которые терпели меня на тренировках»
В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по фигурному катанию. Сразу после последних прокатов участницы дали экспресс-интервью.
Камила Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию, второе место заняла Александра Трусова (248,65). Третьей стала Анна Щербакова (239,56) .
Алина Загитова (ведущая): — Это было феерично. У меня закончились все слова. Камила, как тебе быть чемпионкой России?
Валиева: — Я очень рада, что чисто откатала обе программы. Спасибо тренерам, которые терпели меня на тренировках (смеется).
Загитова: — Саш, скажи, как ты настраивалась?
Трусова: — Не получилось тулуп, но в остальном довольна.
Загитова: — Ань, как после неудачно флипа собраться дальше?
Щербакова: — Я понимаю, над чем нужно работать, чтобы в следующих прокатах показать результат лучше.
Загитова: — Аделия, это твой первый чемпионат России. Расскажи, о своих ощущениях.
Петросян: — Очень понравилась. Расслабилась и сделала, что смогла. Очень благодарна тренерам.
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