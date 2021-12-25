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Обсуждаем итоги чемпионата России вместе с телекомментатором Журанковым! Эфир «СЭ» — в 22:00

17:10
Обсуждаем итоги чемпионата России вместе с телекомментатором Журанковым! Эфир «СЭ» — в 22:00. Фото «СЭ»
Обсуждаем итоги чемпионата России вместе с телекомментатором Журанковым! Эфир «СЭ» — в 22:00. Фото «СЭ»
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В субботу, 25 декабря, сразу после произвольной программы женщин на чемпионате России гостем редакции «СЭ» станет телекомментатор Андрей Журанков. Ведущая — Анастасия Рацкевич. Также к дискуссии с места событий присоединится корреспондент «СЭ» Дмитрий Кузнецов. Начало — в 22:00 мск.

Вместе с Андреем и вами мы обсудим:

— Снятие Синициной и Кацалапова: что дальше?

— Протоколы: справедливы ли оценки женщин?

— Коляда: второе место заслуженно?

— Прорыв Марка Кондратюка

— Итоги женского турнира

— Разборки в парном катании

Ждем ваших вопросов и предложений в чате!

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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры