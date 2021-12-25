Обсуждаем итоги чемпионата России вместе с телекомментатором Журанковым! Эфир «СЭ» — в 22:00
17:10
В субботу, 25 декабря, сразу после произвольной программы женщин на чемпионате России гостем редакции «СЭ» станет телекомментатор Андрей Журанков. Ведущая — Анастасия Рацкевич. Также к дискуссии с места событий присоединится корреспондент «СЭ» Дмитрий Кузнецов. Начало — в 22:00 мск.
Вместе с Андреем и вами мы обсудим:
— Снятие Синициной и Кацалапова: что дальше?
— Протоколы: справедливы ли оценки женщин?
— Коляда: второе место заслуженно?
— Прорыв Марка Кондратюка
— Итоги женского турнира
— Разборки в парном катании
Ждем ваших вопросов и предложений в чате!
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