Валиева поблагодарила Медведеву за поздравление с победой на чемпионате России

Российская фигуристка Камила Валиева в Instagram поблагодарила Евгению Медведеву за поздравление с победой на чемпионате России.

«Поздравляю», — написала Медведева, опубликовав фотографию с чемпионкой.

«Спасибо большое», — ответила Валиева спортсменке.

За произвольную программу фигуристка набрала 193,10 балла. По итогам двух выстулений ее результат составил 283,48 балла и 15-летняя фигуристка стала чемпионкой России по фигурному катанию.

Второе место заняла Александра Трусова (248,65), а третье Анна Щербакова (239,56).