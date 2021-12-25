Валиева поблагодарила Медведеву за поздравление с победой на чемпионате России
23:01
Российская фигуристка Камила Валиева в Instagram поблагодарила Евгению Медведеву за поздравление с победой на чемпионате России.
«Поздравляю», — написала Медведева, опубликовав фотографию с чемпионкой.
«Спасибо большое», — ответила Валиева спортсменке.
За произвольную программу фигуристка набрала 193,10 балла. По итогам двух выстулений ее результат составил 283,48 балла и 15-летняя фигуристка стала чемпионкой России по фигурному катанию.
Второе место заняла Александра Трусова (248,65), а третье Анна Щербакова (239,56).
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