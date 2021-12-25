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Валиева поблагодарила Медведеву за поздравление с победой на чемпионате России

23:01
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Российская фигуристка Камила Валиева в Instagram поблагодарила Евгению Медведеву за поздравление с победой на чемпионате России.

«Поздравляю», — написала Медведева, опубликовав фотографию с чемпионкой.

«Спасибо большое», — ответила Валиева спортсменке.

За произвольную программу фигуристка набрала 193,10 балла. По итогам двух выстулений ее результат составил 283,48 балла и 15-летняя фигуристка стала чемпионкой России по фигурному катанию.

Второе место заняла Александра Трусова (248,65), а третье Анна Щербакова (239,56).

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Виктория Кравченко все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры