Трусова упала с тройного акселя в короткой программе на чемпионате России
19:00
Александра Трусова с ошибкой исполнила короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию.
Она упала с тройного акселя, но затем успешно исполнила тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп.
За прокат фигуристка набрала 74,21 балла.
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