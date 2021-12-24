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Трусова упала с тройного акселя в короткой программе на чемпионате России

19:00
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Александра Трусова с ошибкой исполнила короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию.

Она упала с тройного акселя, но затем успешно исполнила тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп.

За прокат фигуристка набрала 74,21 балла.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры