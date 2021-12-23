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«У нас много хороших специалистов». Бывший ученик Тутберидзе возглавил таблицу чемпионата России и ответил на вопрос об уходе от тренера

Бывший ученик Тутберидзе ответил на вопрос об уходе от тренера
13:44
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Фигурист Алексей Ерохов набрал за короткую программу на чемпионате России 95,24 балла и ответил на вопросы журналистов.

— Прокат оценю на четверочку с плюсиком, по прыжкам было получше, на вращения и шагах некоторые недочеты, связанные с волнением. Таких оценок я никогда не получал. Но всегда есть куда расти, — подчеркнул 22-летний Ерохов. — Ощущаю ли себя претендентом на Олимпиаду? Я хотел бы им быть. Только так могу ответить.

— Вы ушли из группы Тутберидзе и сохраняете хорошие результаты. Как?

— У нас много хороших специалистов. У других специалистов не так много титулованных спортсменов, поэтому не так много внимания на них. Как не развалиться после ухода? Я просто работаю.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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