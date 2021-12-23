«Очень вкусная «Матрица». Ягудин оценил короткую программу Самарина на чемпионате России
Ягудин оценил короткую программу Самарина на чемпионате России
13:41
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил выступление Александра Самарина в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию.
«Мощь, прямо ощущалась энергия. Ну круть! Прямо буквально в трех метрах от нас он пролетел на громадной высоте. Такой пролет на четверном лутце! Парень пошел ва-банк, отступать уже не куда. К сожалению, на четверном флипе случилось падение — мы даже испугались за здоровье Саши, потому что нога у него так выскочила, и он ударился головой. Саша сделал очень вкусную «Матрицу», очень интересно это смотреть», — рассказал Ягудин в эфире Первого канала.
Самарин упал с четверного флипа и разбил подбородок об лед. За короткую программу спортсмен получил 94,23 балла.
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