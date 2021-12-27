Туктамышева, Климов и Гурейро вошли в состав комиссии спортсменов ФФККР

Фигуристы Елизавета Туктамышева, Федор Климов и Джонатан Гурейро вошли в состав комиссии спортсменов Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), сообщает официальный сайт ФФККР.

В голосовании принимали участие фигуристы, принимавшие участие на чемпионате России 2022 года в Санкт-Петербурге.

По результатам голосования Туктамышева была избрана представителем от одиночного катания, Климов — от парного катания, а Гурейро — от танцев на льду.

За Туктамышеву и Климова проголосовали 18 фигуристов, за Гурейро — 21.