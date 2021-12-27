Туктамышева, Климов и Гурейро вошли в состав комиссии спортсменов ФФККР
13:27
Фигуристы Елизавета Туктамышева, Федор Климов и Джонатан Гурейро вошли в состав комиссии спортсменов Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), сообщает официальный сайт ФФККР.
В голосовании принимали участие фигуристы, принимавшие участие на чемпионате России 2022 года в Санкт-Петербурге.
По результатам голосования Туктамышева была избрана представителем от одиночного катания, Климов — от парного катания, а Гурейро — от танцев на льду.
За Туктамышеву и Климова проголосовали 18 фигуристов, за Гурейро — 21.
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/news/5925-elizaveta-tuktamysheva-dzhonatan-gurejro-i-fedor-klimov-voshli-v-sostav-komissii-sportsmenov-ffkkr.html
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