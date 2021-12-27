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Туктамышева, Климов и Гурейро вошли в состав комиссии спортсменов ФФККР

13:27
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Фигуристы Елизавета Туктамышева, Федор Климов и Джонатан Гурейро вошли в состав комиссии спортсменов Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), сообщает официальный сайт ФФККР.

В голосовании принимали участие фигуристы, принимавшие участие на чемпионате России 2022 года в Санкт-Петербурге.

По результатам голосования Туктамышева была избрана представителем от одиночного катания, Климов — от парного катания, а Гурейро — от танцев на льду.

За Туктамышеву и Климова проголосовали 18 фигуристов, за Гурейро — 21.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/news/5925-elizaveta-tuktamysheva-dzhonatan-gurejro-i-fedor-klimov-voshli-v-sostav-komissii-sportsmenov-ffkkr.html

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Карен Саркисян все материалы автора
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