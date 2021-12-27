Валиева поблагодарила тренеров и болельщиков за поддержку после чемпионата России

Фигуристка Камила Валиева опубликовала пост после чемпионата России по фигурному катанию, в котором поблагодарила тренерский штаб и болельщиков за поддержку.

«Чемпионат России — это уже приятные воспоминания. Я очень признательна своим тренерам Этери Георгиевне Тутберидзе, Даниилу Марковичу Глейхенгаузу и Сергею Викторовичу Дудакову за то, что верят в меня и ведут все дальше и дальше. Спасибо всей команде «Хрустального», «Самбо-70» за поддержку.

Спасибо моим верным болельщикам, которые поддерживали меня словом и делом. Я видела все ваши красивые плакаты в Санкт-Петербурге, слышала вас и чувствовала вместе с вами радость победы. У меня впереди снова тренировки и новые старты!» - написала Валиева в Instagram.

Валиева впервые в карьере стал чемпионкой страны. Она без ошибок исполнила обе программы и получила за них 283,48 балла.